Informations importantes

Kempen Capital Management N.V. (KCM) est la société de gestion du fonds Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. et du fonds Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. (le « Fonds »). KCM est une société de gestion agréée et réglementée par l’autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM). Le fonds est enregistré sous la licence de KCM auprès de l’autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM).

Les informations contenues sur le présent site Internet sont insuffisantes pour étayer toute prise de décision d’investissement. Nous vous invitons à lire le document d’information clé pour l’investisseur (disponible en néerlandais) et le prospectus (disponible en anglais). Ces documents sont disponibles sur le site Internet de KCM à l’adresse suivante: www.kempen.com/en/asset-management. Les informations sur le site Internet sont (en partie) disponibles en néerlandais et en anglais. La valeur de votre investissement est susceptible de fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.