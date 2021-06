Une approche minutieuse des ODD

Protéger Les Petits Exploitants De Cacao Pendant La Pandémie

Par l'intermédiaire d'un fonds de dette dédié à l’agriculture, Global Impact Pool investit dans des entreprises comme Ecookim, une coopérative de cacao en Côte d'Ivoire. Nous aidons la coopérative à financer ses besoins en fonds de roulement et avons vu son chiffre d’affaires être multiplié par plus de sept depuis 2012.



La pandémie de Covid-19 a entraîné des turbulences pour les matières premières en 2020, notamment pour le cacao, le marché ayant oscillé entre la constitution de stocks et la crainte d'une récession. Les mesures de confinement à travers le monde ont également menacé d'empêcher la réalisation de procédures telles qu’une due diligence et de bloquer ainsi les flux de capitaux au sein du secteur.



Nos investissements centrés sur les ODD cette année ont contribué à fournir des capitaux et une assistance technique ayant permis d’assurer la pérennité des contrats en cours sur le cacao tout au long de la chaîne d'approvisionnement et, in fine, de bénéficier aux petits exploitants agricoles comme Ecookim au tout début de la chaîne.



En utilisant l'assistance technique pour aider à réhabiliter et rendre plus performantes des plantations de cacao, le fonds de dette dédié à l’agriculture a coopéré pendant la pandémie avec Ecookim dans le but de former et d'offrir des prêts à long terme à 334 producteurs de cacao, de revivifier 1 409 hectares de plantations et d'augmenter leur rendement de 38 %.