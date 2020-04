Le High Yield géré différemment

Le segment du haut rendement européen constitue une classe d’actifs à part entière

Pendant longtemps, les investisseurs ont eu tendance à adopter une approche géographique à l’égard du crédit Investment Grade, partant du constat que les marchés du crédit Investment Grade aux Etats-Unis et en Europe se comportaient de manière bien différente. Ils ont néanmoins procédé généralement à des allocations en obligations High Yield dans le cadre d’une stratégie globale. Nous pensons que ces pratiques sont révolues.



En effet, le marché du High Yield européen a connu une croissance rapide au cours des dix dernières années et il est désormais devenu suffisamment important pour être considéré comme une classe d’actifs à part entière. Depuis 2007, la taille de ce marché a quadruplé pour s’établir à plus de 300 milliards d’euros1, principalement sous l’effet du nombre croissant d’entreprises émettant des obligations pour lever des fonds. Cette taille de marché est plus que suffisante pour construire des portefeuilles bien diversifiés, offrant une exposition à des entreprises dans toute l’Europe, opérant dans toutes sortes de secteurs d’activités.



De plus, la croissance du marché n’est pas prête de s’arrêter, car les entreprises européennes cherchent à réduire leur dépendance aux financements bancaires. Parallèlement, portés par leur quête de rendement dans un environnement de taux peu élevés, les investisseurs se montrent désireux d’investir dans la dette à High Yield européenne.



Chez Kempen, nous sommes convaincus que le High Yieldeuropéen et le High Yield américain doivent être considérés comme des classes d’actifs distinctes. Ces deux marchés se comportent très différemment et tout gérant d’actifs basé aux Etats-Unis à la tête d’une stratégie à High Yield globale doit avoir probablement beaucoup de mal à saisir la dynamique d’offre et de demande qui affecte les rendements du haut rendement en Europe. Qui plus est, les stratégies globales ont tendance à présenter une pondération disproportionnée en faveur des Etats-Unis, négligeant ainsi les opportunités que le marché européen peut offrir.



Voilà pourquoi nous offrons aux investisseurs un accès discret au marché du haut rendement européen. Gérée selon la même approche éprouvée que nous appliquons à nos portefeuilles Investment Grade, notre stratégie High Yield européenne exploite toutes les inefficiences qui caractérisent ce marché, d’une manière qu’il serait difficile de reproduire dans le cadre d’une approche globale.



Enfin, en ces temps agités dominés par l’actualité entourant le coronavirus, l’univers du High Yield européen s’est relativement bien comporté jusqu’à présent, en raison de son exposition limitée aux compagnies pétrolières. Selon nous, compte tenu des spreads actuels, la stratégie européenne est attrayante.



Pour avoir plus d’informations sur les avantages que notre stratégie pourrait vous apporter, veuillez vous inscrire à notre conférence en ligne consacrée au High Yield européen du 12 mai prochain.

ICE Bond, le 31 décembre 2019





