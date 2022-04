Action: Des portefeuilles au service d’un but précis

Le monde dans lequel nous vivons évolue rapidement et les occasions de prévenir des dommages environnementaux irréversibles se font de plus en plus rares. C’est pourquoi nous avons souhaité donner une nouvelle dimension à la construction de portefeuilles à impact positif.



Pour ce faire, nous avons non seulement renforcé nos ambitions et nos politiques en matière de développement durable en 2021, mais avons également veillé à ce que nos engagements transparaissent dans les solutions, les produits et les portefeuilles de nos clients. Articulée autour de quatre piliers, notre approche d’investissement responsable et durable est exposée dans l’encadré ci-dessous.







À titre d’exemple, prenons le fonds Kempen SDG Farmland qui investit dans des projets agricoles offrant des rendements intéressants et concourant à une production alimentaire durable. Des indicateurs clés de performance (ICP) concrets ont été fixés en 2021 afin de permettre aux investisseurs institutionnels d’apporter directement leur pierre aux ODD associés aux enjeux liés à la biodiversité et au climat.



Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec des clients afin d’élaborer des indices de durabilité sur mesure au sein de différentes classes d’actifs et avec des biais thématiques basés sur les préférences des clients. Ces indices visent à récompenser les clients qui atteignent certains indicateurs clés de performance liés au climat et à la biodiversité, et qui témoignent d’une démarche ambitieuse en vue d’aborder de front la crise environnementale.



Une analyse triennale de notre fonds Global Impact Pool cette année s’est révélée éloquente : depuis 2018, ses investissements ont ainsi aidé plus de 350 000 personnes défavorisées à accéder à des services de santé chaque année, formé en moyenne 132 000 petits exploitants agricoles par an et évité des émissions cumulées équivalentes au retrait de plus de 13 700 voitures de la circulation au cours d’une année.



APPUYER LA RÉGLEMENTATION

“Nous partageons l’ambition de l’UE de favoriser un secteur de la finance durable mieux défini et plus transparent. Chez Kempen, nous sommes déterminés à nous conformer aux toutes dernières réglementations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité, mais également à montrer la voie et à collaborer avec des responsables politiques en vue d’améliorer les normes si nécessaire. “

Johan van der Lugt, Éminent spécialiste du conseil de durabilité

Le règlement (UE) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR), dont le pendant est prévu au Royaume-Uni, est entré en vigueur le 10 mars 2021 dans le but d’encourager une meilleure transparence sur les risques de durabilité. Les obligations réglementaires et les règles de transparence sont complexes, mais elles sont destinées à inciter les sociétés de gestion d’actifs et les conseillers à adopter la nouvelle normalité durable. C’est pourquoi nous avons été de fervents défenseurs de sa mise en œuvre. L’adoption de notre Spectre de développement durable (Sustainability Spectrum) dans l’ensemble de notre Groupe au cours des deux dernières années a déjà jeté les bases de notre alignement sur le règlement SFDR. Par exemple, l’utilisation par l’UE des « principales incidences négatives », à savoir les activités qui portent préjudice et entraînent un risque de durabilité, correspond largement aux définitions et aux exigences du « Niveau 3 - Responsable » de notre Spectre. Chez Kempen, nous pensons qu’avant d’adopter une démarche durable, il est nécessaire de définir ce terme. C’est pour cette raison que nous avons également été de fervents partisans d’une taxonomie européenne dont l’objectif est de fournir des définitions communes à tous les marchés financiers de ce que l’on peut ou non qualifier de « vert » ou de « durable » et qui est entrée en vigueur début 2022.



En dépit des meilleures intentions, la taxonomie de l’UE dans sa forme actuelle est loin d’être parfaite et nous participons au débat en cours sur la question de savoir si des secteurs comme le « gaz naturel » ou l’agriculture doivent être estampillés « verts », en collaboration avec des parties prenantes telles que la Dutch Fund and Asset Management Association, l’Eumedion ou le Forum néerlandais dédié à la gouvernance d’entreprise (Dutch Corporate Governance Forum). Tout au long de l’année 2021, nous nous sommes engagés de façon à veiller à ce que nos clients conservent une longueur d’avance sur le débat, tant en Europe qu’au-delà, y compris auprès de nouveaux organismes influents annoncés en 2021 tels que l’International Sustainability Standards Board (ISSB) lors de la COP26.



LE DILEMME DES DONNÉES

L’essor rapide de l’investissement responsable a entraîné une explosion de l’offre de données ESG. Des millions de données proviennent ainsi de milliers de sources. Cela ne devrait-il pas aider à la fois Kempen à concrétiser ses ambitions et ses clients ? L’illustration ci-dessous montre comment les données pourraient nous aider, ainsi que nos clients, à atteindre des objectifs de durabilité.

Illustration 11 : les données ESG dans un monde parfait